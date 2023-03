Universidad deberá pagar demanda de 14 millones de dólares por negarle agua a un estudiante: Murió deshidratado

Murió sediento. Grant Brace se cansó de pedir ayuda a sus entrenadores en la Universidad de Cumberland para que le dieran agua. El estudiante había terminado un intenso entrenamiento y necesitaba hidratarse, pero no recibió la ayuda que solicitó.

El caso ocurrió en 2020, en Kentucky, Estados Unidos. Ahora la casa de estudios deberá indemnizar a la familia del joven por 14 millones de dólares.

The University of the Cumberlands has reached a multi-million dollar settlement with the family of Grant Brace, a member of the men’s wrestling team who passed away on Aug. 31, 2020, a few hours after on-campus workouts.



