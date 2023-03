"¿Cuántos años tienes?": Joven fue rechazada en una primera cita por un chico que llevó a su mamá

16 mar. 2023 - 13:00 hrs.

Una insólita situación relató una joven mexicana que recientemente se volvió viral en TikTok. La usuaria narró una extraña experiencia que vivió durante una primera cita, cuando el chico con quien salió llevó a su madre al encuentro.

"¿Cómo que tu mamá?"

Cuando Pau Barrera llegó al restaurante en que había acordado juntarse con su cita, le extrañó oírlo decir que debían ingresar inmediatamente al local porque alguien los estaba esperando.

Una vez adentro, Pau no tardó en reparar que todas las mesas estaban totalmente ocupadas, a excepción de una en que solamente había una mujer. Como ya no había más espacio, asumió que esa sería su mesa, pero jamás se imaginaba lo que ocurrió después.

-Mira, te presento, es mi mamá- le dijo su cita.

-¿Cómo que tu mamá? ¿Cuántos años tienes?- pensó inmediatamente después la joven.

Como contó Pau, por cortesía la saludó, pero la señora tuvo un papel más protagónico de lo que esperaba durante su encuentro.

"Durante toda la comida la señora se la pasó preguntándome cosas de puro dinero. Me preguntó cuánto ganaban mensualmente mis papás", relató la joven en su story time. "Yo ya estaba bien incómoda, me quería ir".

"Mi mamá cree que..."

Si ya estaba incómoda, la situación fue peor al momento de pagar, porque la señora sugirió dividirse la cuenta.

"Llega la cuenta y la señora me dice: 'Nos vamos de a mitades?'. Y yo así de: señora, yo comí como 300 pesos, usted y su chamaco se echaron como mínimo 2 mil pesos. Y yo así de: no señora, cada quien paga lo suyo, e internamente pensaba que solo andaba con 300 pesos", explicó.

Una vez que estaban afuera y antes de despedirse, Pau vio una acalorada discusión entre la madre y el joven, pero después este último se le acercó para darle una inesperada despedida.

"Me caíste muy bien, me gustas mucho y estás muy bonita, pero mi mamá cree que no me puedes mantener", le dijo el joven.

Tras el impacto que fue recibir esa declaración, Pau solo respondió: "Pues alguien más es muy tonto como para quererte mantener, si tú quieres eso mejor búscate una sugar o quédate con tu mamita".

Revisa el video completo acá:

Todo sobre Virales