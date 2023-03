"No me lo explico": Le dolía el ojo, fue al médico y le encontraron un extenso cabello en su interior

14 mar. 2023 - 20:00 hrs.

Sathya Alecia, una joven de Zapopan, en el estado de Jalisco, en México, vivió un episodio bastante inusual con uno de sus ojos.

Cuando la mujer se estaba maquillando para salir con su novio a desayunar, comenzó a sentir un malestar.

Pese a que comenzó a mirar para ver qué es lo que tenía, ni ella ni su novio pudieron dilucidar qué provocaba la molestia ocular. Mientras continuaba revisándose, "me levanté la telita encima del ojo", contó en un video publicado mediante TikTok.

Tenía un extenso cabello dentro de su ojo

Ante la insistencia de su novio para que acudieran a un hospital, Alecia decidió ir a una farmacia cercana a su domicilio, la cual cuenta con médicos. Sin embargo, debido a lo complicado de su situación, fue derivada a una clínica oftalmológica de manera urgente.

Luego de varios intentos, finalmente encontró un centro asistencial que podía atenderla de urgencias y allí descubrieron que tenía un extenso pelo dentro de su ojo.

"Me pusieron anestesia en los ojos, me voltearon el párpado y, con las pinzas, me sacaron un cabello gigante que tenía atorado en el ojo. O sea, alrededor del ojo. ¿Cómo pasó eso? No me lo explico", contó la afectada.

Una de las consecuencias que provocaron sus constantes intentos por descubrir qué tenía dentro de su ojo, fue que se lastimara la córnea.

"Me hice pliegues en la telita de encima del ojo. Entonces, cada vez que parpadeaba o cerraba el ojo, me dolía y me duele todavía", detalló.

Malestar estomacal

Luego de resolver el problema de su ojo, junto a su novio, al fin, fueron a desayunar.

Sin embargo, posteriormente, sufrió otro malestar debido a los tacos que comió.

"A mí nadie me dijo que después de que te anestesian no puedes comer grasa. Me la pasé vomitando todo el día. Ciega y mala", agregó sobre ese desafortunado día sábado.

