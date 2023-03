"No quiero que nadie sepa": Policía argentina abre OnlyFans y logra triplicar su sueldo

14 mar. 2023 - 16:05 hrs.

Clara, una policía de 32 años que vive en La Matanza, provincia de Buenos Aires, en Argentina, abrió una cuenta de OnlyFans hace dos años, la cual mantiene bajo total secreto.

La mujer, que utilizó un seudónimo para contar su historia, dio una entrevista a Clarín donde detalló cómo ha sido su incursión en la plataforma de contenido para adultos.

"No quiero que nadie sepa"

"Hace dos años que hago contenido para OnlyFans. Empecé tímidamente, hice el curso y descubrí que lo disfruto… disfruto mostrarme y ganar platita, me gusta calentar, pero soy policía bonaerense y hay cosas que no puedo hacer", comenzó contando.

Si bien es cautelosa en reiterar que nadie de su círculo sabe sobre esta faceta, explicó que una amiga de toda la vida sí conoce de su trabajo en la plataforma, ya que es quien le presta una locación para grabar su contenido.

"No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy segura que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo", enfatizó.

Logra triplicar su sueldo

En su trabajo como policía, Clara trabaja 12 horas diarias, específicamente desde las 7:00 hasta las 19:00 horas, además de hacer tiempo adicional.

"Como policía llego a ganar, con las horas extras, menos de 200 mil pesos (793 mil pesos chilenos)… Es poca plata para la cantidad de tiempo que le dedico y la verdad es que quiero estar más holgada económicamente, necesito ayudar a mis viejos, por eso empecé con OnlyFans, que hoy me permite casi triplicar el sueldo", acotó.

Clara reconoce que si hiciera más contenido ganaría más, aunque con su decena de clientes puede obtener entre 350 y 400 dólares por semana, es decir, entre 280 mil y 320 mil pesos chilenos. Dicho dinero lo cambia al dólar blue argentino, lo que le permite duplicar las ganancias.

Uno de los tips que tiene para evitar ser reconocida es que tiene una configuración que le impide contar con seguidores de Argentina y América latina, ya que, de acuerdo a sus propias palabras, "es riesgoso".

Sobre su vínculo con los clientes, predominantemente norteamericanos, indicó que es respetuoso. "Si algo no me llegara a gustar, aprieto el botón y apago la computadora o el teléfono", explicó.

Dicha valoración, a su juicio, no la tiene en su trabajo como policía.

"A pesar de ser mayoría de mujeres en mi seccional, el machismo gobierna. Pero bueno, es el trabajo y desgraciadamente no puedo tocar ningún botón, que muchas veces hubiera querido", contó, para luego sentenciar que: "Me respetan más en OnlyFans que en la seccional".