Pidió un llavero por AliExpress en 2017 y le llegó recién: Esta fue la particular respuesta de la empresa

10 mar. 2023 - 11:00 hrs.

Comprar productos mediante Internet es una práctica que se ha masificado durante los últimos años.

Normal es que haya personas que pidan artículos a China mediante aplicaciones como AliExpress, teniendo que esperar semanas para recibir su pedido.

Ir a la siguiente nota

Si bien lo "normal" sería que el encargo llegue en unos 14 días o un mes, hay casos que exceden todo límite, como lo que le ocurrió a Laura, una joven de España que recibió un pedido casi 6 años después de haberlo realizado.

"Lo pedí el 1 de mayo de 2017"

"Me acaba de llegar un llavero de @AliExpressES que pedí el 1 de mayo de 2017", indicó en su cuenta de Twitter.

En la publicación mostró una fotografía del llavero, además de una imagen de su celular donde demostraba haber comprado ese llavero el día 1 de mayo de 2017.

La respuesta de AliExpress

El posteo se ha vuelto viral en redes sociales e incluso la misma empresa le entregó una respuesta.

"La paciencia es la madre de todas las ciencias, Laura", señalaron desde la cuenta oficial de AliExpress España.

la paciencia es la madre de todas las ciencias, laura — AliExpress España (@AliExpressES) March 7, 2023

La publicación se llenó de comentarios de quienes se rieron de la situación, además de usuarios que comentaron haber vivido experiencias similares.

"A mí me paso también, pero a mí me llegó 7 meses después" y "a mí me pasó lo mismo. 2 años después de terminar una relación, me llegaron dos collares de corazones que se los iba a regalar por San Valentín y nunca llegaron", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación

Me acaba de llegar un llavero de @AliExpressES que pedí el 1 de mayo de 2017 pic.twitter.com/layoDDfiW8 — laurss_ (@laurss14) March 6, 2023

Todo sobre Virales