Fue al médico por un sangrado menstrual abundante y le diagnosticaron cáncer terminal

En 2016, una mujer de Gales comenzó a experimentar abundantes y dolorosas menstruaciones que se extendían durante varios días. Esta situación se mantuvo durante los cinco años posteriores, cuando finalmente le descubrieron una extraña enfermedad.

Lo que tenía Kelly Pendry se denomina leiomiosarcoma uterino: básicamente consiste en tumores cancerígenos que afectan a las células de esta zona del sistema de reproducción femenino.

La madre de dos niños lamentó que esta enfermedad no le fuera diagnosticada de forma temprana, pues se habría ahorrado los malos momentos que atravesó: "Sentí que era una melodramática, que me estaba obsesionando y pensaba que todo estaba en mi mente. Me preguntaba si todo esto era estúpido", confesó.

"No lo estoy soportando"

A la galesa de 42 años, estas menstruaciones le provocaban incesantes dolores: "Pasaba más días sangrando que no sangrando. Subía de peso sin explicación. Tenía la barriga muy, muy hinchada", relató a la prensa internacional.

Un año antes del diagnóstico, en 2020, un médico la recibió en su consulta e identificó algunos bultos en su abdomen, así que la situación era preocupante. "¿Cómo puedes soportarlo?", le preguntó el profesional de la salud, a lo que ella le respondió que "no lo estoy soportando".

Kelly Pendry pretende viajar a Estados Unidos para someterse a una cirugía.

"El mayor tiempo humanamente posible"

A fines de ese año, en noviembre, le encontraron fibromas benignos, los cuales podrían extirparse mediante una histerectomía. Sin embargo, la pandemia del coronavirus extendió más su sufrimiento, ya que los procesos médicos se postergaron hasta que la situación sanitaria fuera mejor.

Ya a mediados de 2021, era tanta la hinchazón que Kelly aseguró que parecía una embarazada y que sangraba todos los días. Pasaron los meses hasta que llegó fin de año, cuando tras una biopsia de pulmón le detectaron el tumor cancerígeno.

Ese diagnóstico no fue el mejor de todos, pues en noviembre le indicaron que su cáncer estaba en fase cuatro y era terminal: "Una enfermera me dijo que no hiciera planes para Navidad. Un oncólogo nos preguntó qué queríamos y le dijimos 'tiempo, el mayor tiempo humanamente posible'", relató a BBC.

Kelly Pendry junto a su marido Michael.

Gana tiempo, pero su cáncer aún es terminal

A más de un año del tratamiento, hasta marzo de 2023, la mujer sigue con vida, pero su cáncer sigue siendo terminal. Si bien continúan las complicaciones de salud, reconoció que la situación ya no es la misma que antes.

"Hemos tenido estabilidad durante un año, pero sabemos que esto puede cambiar muy rápido. El mensaje parece ser: mi cáncer está en etapa cuatro y la cirugía no se usa para prolongar la vida", señaló.

Por último, agregó que "sabemos que podrían sacarlo todo y podría volver (el cáncer). Solo queremos que los niños sepan que intentamos todo lo que pudimos. Creo que eso les proporcionaría un gran consuelo".

Por su parte, el esposo de Kelly, Michael, pronto iniciará una corrida de 290 kilómetros para recaudar recursos y así costear la histerectomía que ella necesita, pero en Estados Unidos.

