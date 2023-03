¿Las más feas del mundo? Así son las especiales figuras de famosos expuestas en el Museo de Cera de Cracovia

"Tan malo que es realmente bueno". De esta manera han reaccionado los usuarios ante las fotografías que se han viralizado del Museo de Cera de Cracovia, en Polonia.

En aquel lugar se encuentran muchas figuras de celebridades del mundo del deporte, la política y el espectáculo, que pueden ser visitadas y observadas por ciudadanos y turistas.

Las figuras, según indica el propio museo, están "hechas cuidadosamente para dar hasta el más mínimo detalle para que puedas sentir que realmente están a tu lado".

Sin embargo, no todos parecieran opinar lo mismo. Y es que, por medio de unas imágenes viralizadas, algunos cibernautas han reaccionado de distinta manera, debido a que estos personajes ficticios no se ven precisamente cómo ellos esperan.

En uno de los registros publicados en redes sociales, se puede apreciar al príncipe William y su esposa Kate bastante sonrientes, quizás más de lo normal, lo que causó gracia en ciertas personas.

También se visualizan figuras como Donald Trump, Michael Jackson, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger y Lady Gaga, entre otros, cuya apariencia provocó indignación y risas entre los usuarios.

Entre los comentarios más viralizados está el de una persona que, efectivamente, llegó hasta ese lugar: "Esta es posiblemente una de las peores obras de cera que he visitado, con figuras a las que les faltan los dedos, etc. Trump tenía ictericia y Mick Jagger parecía que se estaba derritiendo", sostuvo.

