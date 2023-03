"Arruinaste una familia": Mujer coloca un cartel frente a colegio para denunciar a la profesora de su hija

06 mar. 2023 - 11:10 hrs.

Una mujer engañada por su esposo denunció públicamente a la supuesta tercera en la relación, la profesora de su hija. A la entrada de la escuela colocó un lienzo en el que se podía leer: “Carla, te encamaste con mi marido”.

El primer día de clases de este colegio de Argentina resultó cualquier cosa menos apacible. La ilusión del inicio del año escolar se opacó por el gran cartel, con el que se toparon docentes, estudiantes y padres en la entrada.

Para que no hubiera dudas, la mujer escribió el nombre de la maestra acusada, con un contundente mensaje: “Carla, fuiste la seño de mi bebé y te encamaste con mi marido. Arruinaste una familia...”.

“A los nenes los iba a buscar su papá y ahí la maestra aprovechaba”

De acuerdo con la reseña del diario Los Andes, la historia la dio a conocer el usuario de Twitter @fabipa90. La publicación, que tituló “buen comienzo de clases gente”, se hizo viral.

Una usuaria de la red social reaccionó a la publicación, contando su versión de los hechos. Explicó que la autora del mensaje “tenía a sus hijos en el colegio, a estos nenes los iba a buscar su papá y ahí la maestra aprovechaba a tirarle al padre, sabiendo de la mamá”.

Agrega que la maestra conocía a la familia, y que no sabe cómo fue que la mujer descubrió la relación. También aseguró que después de colocar el cartel, la familia desapareció.

Buen comienzo de clases gente pic.twitter.com/gSoAZzZlKA — Fabipa (@fabipa90) February 27, 2023

Entre los muchos comentarios de los usuarios hay insultos para Carla, apoyo a la mujer engañada y cuestionamientos a su actitud, así como testimonio de historias similares.

“Todo mal con Carla, pero señora la familia era de su marido, no de la seño. Por ahí habría que redireccionar las culpas”. En respuesta escribieron: “La culpa no será 100% suya, el asco inmundo es quien mete cuerno, pero el amante no se queda atrás”.

