"¡El carro de mi papá!": Grababan video para redes sociales y terminaron volcadas

03 mar. 2023 - 12:00 hrs.

Segundos de terror vivió un grupo de cinco jóvenes en Colombia tras sufrir un accidente de tránsito, mientras cantaban y grababan un video al interior del vehículo. Tanto la conductora como su copiloto —y probablemente los pasajeros traseros— no iban con cinturón de seguridad, pero por suerte resultaron ilesos.

El auto terminó volcado en la carretera que conecta la localidad de Sahagún, Córdoba, con La Unión, Sucre. Luego, el registro se viralizó en redes sociales, específicamente por TikTok, debido a la reacción que tuvo una de las protagonistas.

"¡El carro de mi papá!"

Según se aprecia en las imágenes, el grupo iba disfrutando de la canción "California" del artista Feid, también conocido como Ferxxo. "Bebé, me siento en California, porque fumo y no me dicen nada", interpretaban los jóvenes.

La que iba grabando era la copiloto, mirando hacia la cámara. El problema está en que la conductora del vehículo se sumó a la interpretación de la melodía, también mirando hacia el teléfono de su amiga.

Por lo mismo, la chofer pierde el control del volante, lo que origina los chillidos desesperados de su acompañante. En cuestión de segundos, el auto se volcó, al mismo tiempo que el celular seguía grabando y escuchándose la canción del artista colombiano.

En la parte final del video, la conductora reaccionó ofuscada gritando "¡el carro de mi papá! ¡El carro de mi papá! ¡De mi papá!". Frente a esa reacción, su amiga copiloto no hizo más que expresar una sonrisa.

Así quedó el vehículo que volcaron los jóvenes. Extraído de TikTok.

Revisa el video del accidente

