"Ni el taxímetro": Conductor devolvió celular y se quejó por la recompensa

02 mar. 2023 - 17:00 hrs.

¿Se deben recompensar las buenas acciones? Durante estos días, se ha generado un extenso debate en redes sociales en torno a este tema, luego una publicación viral grabada en Perú.

Todo comenzó cuando un taxista encontró un celular olvidado en su automóvil y decidió devolvérselo al dueño.

El hombre, que registró todo el proceso para subirlo a TikTok, se encontró con el propietario del teléfono y terminó decepcionado por la recompensa que le entregaron.

Se queja por la recompensa

"Se le olvidó o se le cayó un celular que trajo. Si llama, lo devuelvo. Si no, no, porque yo ya lo dejé y me iba, pasaron más de 10 minutos", relató Maelo, taxista que suele registrar su día a día en la red social.

En total, el conductor grabó tres videos de lo ocurrido, sumando más de un millón de visualizaciones. En el último se puede ver cómo el taxista devuelve el celular a su dueño, quien le entrega unas monedas a forma de recompensa.

"Mirá, el señor me da dos soles (menos de un dólar) por el celular. Ustedes son testigos. Me hizo venir desde abajo… Maestro, ¿cómo me va a dar dos soles? Ni el taxímetro", se quejó el taxista. Tras esto, un familiar del dueño se acercó al automóvil y le regaló otros cinco soles, logrando un total de dos dólares (1.640 pesos chilenos aproximadamente).

El debate en redes sociales

Los usuarios de TikTok comenzaron una especie de debate por la reacción que tuvo el taxista. Hay quienes opinan que le entregaron un monto muy bajo por devolver el celular, y otros que piensan que no se debería esperar una recompensa por las buenas acciones.

"Sé que es poco, pero tu buen acto te recompensará en algún momento de tu vida", "mínimo era sus 20 luquitas" y "la satisfacción de hacer lo correcto no tiene precio", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

