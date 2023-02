Encontró millones al interior de un baño, los devolvió a la policía y recibió una inesperada recompensa

28 feb. 2023 - 15:30 hrs.

Chamindu Amarsinghe es un hombre que trabajaba como personal de aseo en el edificio de una compañía de televisión en Melbourne, Australia. El funcionario vivió un particular momento en su jornada laboral, después de encontrar un fajo de billetes al interior de un baño.

Eran alrededor de 50 mil libras esterlinas (poco más de 50 millones de pesos chilenos) en efectivo, lo que llamó profundamente su atención.

Hasta ese instante, no sabía cómo esa gran cantidad de dinero había parado allí. Incluso, llegó a pensar alguien le había tendido una trampa, por lo cual optó por llamar a un supervisor.

La entrega del dinero y la detención de un sospechoso

Chamindu indicó que "simplemente pensé: 'Ese no es mi dinero, así que no puedo quedármelo. No sé qué diablos está haciendo este dinero aquí".

A partir de allí, el dinero fue devuelto a la policía, que en un comienzo no pudo establecer su origen. No obstante, más tarde pudo dar con el paradero de un sujeto llamado Emerald Nguyen, en Sídney.

El individuo fue acusado de haber cometido un robo relacionado con este dinero. Sin embargo, los cargos en su contra fueron retirados por completo, informa The Sun.

Un posterior informe médico detalló que Nguyen se había drogado de manera voluntaria y que no tenía conocimiento de dónde había sacado esos fajos de billetes.

La millonaria recompensa

Luego de tres años sin que alguien reclamara el dinero, el magistrado de Melbourne, Michael Smith, le informó a Chamindu que podía quedarse con 40 mil libras esterlinas (más o menos 40 millones de pesos chilenos), mientras que el resto iría para el Estado.

En este sentido, Smith fue enfático en señalar que "no hay razón por la que tal honestidad no deba ser recompensada".

A partir de allí, el trabajador aclaró que donaría parte del monto a personas con discapacidad y enviaría otra parte a un templo budista en la zona de Berwick, en Melbourne.