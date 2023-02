Rusia cerró su espacio aéreo por presencia de objeto volador no identificado

El espacio aéreo de San Petersburgo, en Rusia, fue cerrado por unas horas, durante la mañana de este martes 28 de febrero, debido a la presencia de un objeto volador no identificado (OVNI). La medida fue tomada en razón de proteger a la población de un posible peligro latente.

Tras conocerse la decisión, el canal Baza informó que el aeropuerto de Pulkovo no recibió vuelos y los aviones que se dirigían a la zona debieron devolverse de forma preventiva. Además, en redes sociales se comunicó que todos los vuelos se retrasarían por un tiempo indeterminado.

Por otro lado, el ministerio de Defensa habría mandado varios cazas de combate con la misión de vigilar el OVNI, que se trataría de un dron, el cual fue detectado a 160-200 kilómetros de San Petersburgo, según consignó el medio local Fontanka.ru.

Horas más tarde, el Kremlin se refirió al respecto a través de su portavoz, Dmitri Peskov, quien señaló que "El Presidente (Vladímir Putin) tiene toda la información al respecto" y, además, llamó a la prensa a informarse por medio de los canales oficiales.

A pesar de que, al principio, se desconocía lo que estaba sucediendo, a eso de las 13:30 horas el espacio aéreo ruso se volvió a restablecer.

Por otro lado, la aplicación móvil, Flight Radar, dio cuenta de la medida preventiva tomada por las autoridades rusas, puesto que se podía presenciar movimientos aeronáuticos en todo el territorio europeo, menos en San Petersburgo.

Airspace over St Petersburg closed and fighter jets take off as unidentified object spotted in the sky https://t.co/Tq6tgwDLko