Estuvo seis meses con sudores nocturnos y dolor de espalda: Terminó recibiendo un diagnóstico devastador

19 feb. 2023 - 19:20 hrs.

Hannah Bird, una joven británica de 24 años, creadora de contenidos de viajes para redes sociales, durante un plazo de seis meses comenzó a experimentar sudores nocturnos y un fuerte dolor de espalda, lo que le generó una alta preocupación, por lo cual decidió buscar ayuda profesional.

Según contó a WalesOnline, comenzó a visitar doctores "de tres a cuatro veces por semana". Sin embargo, constantemente la enviaban a casa desestimando sus síntomas, los cuales al poco tiempo comenzaron a incrementarse, incluso, experimentando una repentina pérdida de peso, sarpullidos y tos continua, además de dolor de pecho.

Esta situación se prolongó durante un tiempo, hasta que un día Hannah se encontraba esquiando, cuando contrajo una neumonía que provocó que su dolor de espalda y pecho se incrementaran mucho más. Tras acudir al hospital más cercano, los médicos le realizaron una radiografía y una tomografía computarizada, y al día siguiente le entregaron su devastador diagnóstico, tenía cáncer de pulmón.

El diagnóstico

El diagnóstico que le entregaron a Hannah consistía en que tenía alojado en su pulmón izquierdo un linfoma difuso de células B grandes, un tipo cáncer muy agresivo.

"El tumor estaba en mi pulmón izquierdo, ocupaba las tres cuartas partes de mi pulmón. Descubrimos que estaba en la etapa cuatro. Me sentí muy aliviada de que descubrieran lo que me pasaba", relató Hannah al medio citado.

Wales Online

"No fue una sorpresa, me sentí aliviada"

Además, respecto al momento en que recibió su diagnóstico, señaló que "sabes que es malo cuando piden que alguien se siente contigo mientras los médicos te dan la noticia. No fue una sorpresa, me sentí aliviada de finalmente tener un diagnóstico".

"No me golpeó hasta que comencé la quimioterapia. Estaba más devastado por no poder viajar; teníamos tantos planes. Estábamos buscando comprar una casa, pero económicamente estábamos jodidos. Nuestras vidas fueron destruidas durante un año", agregó, sobre como su cáncer se interpuso a los planes que tenía con su pareja.

Tras su quimioterapia, la paciente logró vencer al cáncer, pese a que se mantiene controlada cada cierto tiempo a fin de evitar que su tumor vuelva; y tras su experiencia vivida, realizó un llamado a siempre buscar "una segunda opinión, fui al mismo médico cada vez, creo que si hubiera ido a un médico diferente me habrían diagnosticado mucho antes".

"Si crees que algo anda mal, solicita una remisión o una segunda opinión de otro médico", cerró.

Todo sobre Cáncer