Terminó de surfear y murió en el estacionamiento de una playa: Video muestra sus últimos momentos de vida

14 feb. 2023 - 16:30 hrs.

Un reconocido surfista murió de un ataque al corazón la semana pasada en Hawái, momentos después de grabar algunas de las actividades que acostumbraba hacer en la playa, según informó Daily Mail.

Larry Haynes, también conocido por ser cineasta, tenía 61 años de edad y era un exitoso director de fotografía que había estado grabando surfistas en eventos desde finales de la década de 1980.

Como habitualmente se encontraba grabando, fue posible recuperar videos poco después de que saliera del mar y colapsara en el estacionamiento de la playa Laniakea, en la costa norte de Hawái, donde finalmente falleció.

Los principales logros de Larry Haynes

Una de sus principales obras fue "Fluid Combustion", que filmó en 1994. Incluso grabó secuelas que fueron publicadas a principios del presente siglo.

Haynes captó en dos ocasiones otras muertes de surfistas: Malik Joyeux, en 2005: y Kirk Passmore, en 2015. Fue perfilado en 2019 por la revista Outside.

También pasó las últimas décadas filmando las principales competiciones de surf, incluida la "World Surf League".

La partida de este deportista y cineasta trajo consigo mucho mensajes de afecto provenientes de otros surfistas que admiraban el trabajo de Haynes: "Uno de los más grandes directores de fotografía acuáticos y leyenda dentro y fuera del agua nos ha dejado para siempre. Descansa en paz, Larry Haynes", escribió un usuario en Twitter.

One of the greatest water cinematographers and legend in and out of the water has left us forever. RIP Larry Haynes. pic.twitter.com/c5OY9zxfDF — Darrin 🇺🇸 (@dazdix) February 11, 2023

Revisa extractos de los últimos minutos de vida de Larry Haynes

