Unión Europea capta el antes y después de los incendios forestales en Chile desde el espacio

La Unión Europea (UE), mediante su programa de observación de la Tierra, Copernicus, captó imágenes que evidencian el antes y después de las zonas afectadas por los incendios forestales en Chile.

El registro consta de capturas del jueves 2 de febrero de 2023, al comienzo de los siniestros; mientras que otro es del pasado sábado 11.

"Los incendios forestales siguen causando estragos en Chile. Más de 350.000 hectáreas han sido quemadas en menos de 10 días", explicaron desde la UE.

La primera de las fotografías es mayoritariamente de color verde y corresponde al comienzo de la emergencia. En ella se ven pequeñas llamas, las que, con el correr del video, van avanzando.

En la segunda imagen, en tanto, el color gris demuestra el efecto de los siniestros en zonas del sur del país.

"Las cicatrices de los incendios son visibles en esta animación creada usando Copernicus Sentinel3. Imágenes adquiridas entre el 2 (antes de la crisis) y el 11 de febrero (ayer)", escribieron en el tuit que acompaña el video.

