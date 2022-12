Volodimir Zelenski es la persona del año para la revista Time: "Su decisión de no huir de Kiev fue decisiva"

La revista Time nombró como persona del año 2022 al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, así como "al espíritu" de su país, por la resistencia que han mostrado ante la invasión rusa.

"Ya sea que la batalla por Ucrania llene a uno de esperanza o de temor, Volodimir Zelenski ha galvanizado al mundo de una manera que no habíamos visto en décadas", escribió Edward Felsenthal, editor de Time.

La revista otorga este reconocimiento a quien considera que ha tenido mayor influencia global durante los últimos 12 meses.

“La elección de este año ha sido la más clara que se recuerda", reflexiona el editor de Time quien asegura que “las semanas posteriores a que las bombas rusas empezaran a caer el 24 de febrero, su decisión de no huir de Kiev, sino de quedarse y recabar apoyos, fue decisiva”.

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa