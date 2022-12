"Construido como una bala": Así son los camiones Tesla que presentó Elon Musk

Mientras Elon Musk sigue lidiando con la crisis interna que se desató en Twitter tras su llegada a fines de octubre, otra de sus empresas continúa entregándole importantes réditos. Recientemente, Tesla presentó su primer camión eléctrico, denominado "Semi".

El proyecto lleva cinco años concretándose, pues la idea data desde 2017 y se suponía que su producción iniciaría en 2019, pero por problemas logísticos se retrasó. Finalmente, este jueves 1 de diciembre fue presentado a nivel mundial, siendo el primer modelo entregado a la compañía PepsiCo.

En el mercado ya existen varias marcas automotrices que han lanzado sus modelos de camiones eléctricos. Sin embargo, el de Tesla ha sido el más esperado, según comenta el especialista Dave Mullaney a la agencia AFP.

¿La razón? El "Semi" es eléctrico de principio a fin, no como los modelos de otras compañías, los que fueron transformados de diésel a eléctrico. Además, promete una autonomía de 804 kilómetros, así que los transportistas pueden recorrer largos trayectos sin tener que detenerse para recargar.

A diferencia de los camiones tradicionales, el diseño exterior de "Semi" es amigable con la aerodinámica; es decir, sus curvas evitan que el viento lo frene, entonces se genera una mínima resistencia al avance, logrando un ahorro en el consumo de energía.

Los cortes verticales y horizontales no existen en el "Semi", pues la cabina frontal luce un perfil inclinado, como si fuera un tren bala. Este aspecto es el que ayuda a eliminar la fricción con el viento.

En cuanto al diseño interior, tiene un espacio central que es solo para un conductor, junto con todas las comodidades físicas y acondicionamiento tecnológico que se necesita para una conducción segura.

Hay dos computadores —uno en cada lado del asiento— que funcionan como los espejos retrovisores digitales, pero también están los retrovisores tradicionales que posee cada vehículo.

Por último, el conductor tiene una vista superior a los 180°, lo que le permite una visualización óptima de la carretera.

Según el sitio web especializado Soy Motor, la maquinaria tiene un precio de 150.000 dólares, lo que en pesos chilenos sería equivalente a casi $133 millones.

Para Tesla, es un precio que conviene, considerando los ahorros que puede generarle a una empresa que adquiera este modelo: "El Tesla Semi ofrecerá una reducción sustancial en el costo del transporte de carga, al tiempo que aumentará la seguridad y hará que sea realmente divertido de operar".

"Semi está construido como una bala, no como una pared de granero, optimizado para la eficiencia", detalló Tesla en redes sociales.

Semi is built like a bullet, not a barn wall—optimized for efficiency pic.twitter.com/VeHue9gcaE