Doble tiroteo contra dos escuelas en Brasil deja al menos tres muertos y 11 heridos

Al menos tres personas murieron y otras once resultaron heridas este viernes cuando un hombre atacó dos escuelas con una arma de fuego en el estado de Espíritu Santo, en el sureste de Brasil, informaron las autoridades.

Dos sujetos entraron a una escuela en el municipio de Aracruz y uno de ellos disparó contra varios profesores reunidos, matando a dos mujeres e hiriendo a otras nueve personas, informó el alcalde Luis Carlos Coutinho a la radio CBN. Luego se desplazaron a otra escuela, donde el mismo sujeto disparó y dio muerte a una adolescente, además, de dejar dos personas heridas más.

El secretario de Seguridad de Brasil, Marcio Celante, señaló que las autoridades están buscando a un solo sospechoso, quien estaba vestido con ropa de equipamiento militar, y que sería el autor de los disparos en ambos ataques.

El presidente electo, Lula da Silva, calificó el episodio de ser una "tragedia absurda".

"Me enteré con tristeza del ataque a las escuelas de Aracruz, Espiritu Santo. Mi solidaridad con los familiares de las víctimas de esta tragedia absurda. Y mi apoyo al gobernador en la investigación", tuiteó Lula, quien asumirá el poder el próximo domingo 1 de enero del 2023.

Com tristeza soube do ataque as escolas de Aracruz, Espírito Santo. Minha solidariedade aos familiares das vítimas dessa tragédia absurda. E meu apoio ao governador @Casagrande_ES na apuração do caso e amparo para as comunidades das duas escolas atingidas.