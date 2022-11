Intentó disculparse con su novia con un PowerPoint pero lo sepultaron en redes sociales: "Hasta yo me enojé con él"

25 nov. 2022 - 08:25 hrs.

En vez de salir victorioso, las redes sociales acabaron por hundirlo. Un joven hizo un PowerPoint con la intención de disculparse con su novia y averiguar qué había hecho mal, pero al viralizarlo en TikTok, se llenó de críticas.

El registro que se hizo viral en la plataforma de videos cortos, se llenó de comentarios negativos -en su mayoría de mujeres- que criticaban la presentación de Alex Macrao.

"Cariño, ¿estás enfadada?

Cerca de dos minutos y medio dura el video, con preguntas tales como: "¿cariño, estás enfadada?", o "¿es porque Cristiano Ronaldo ya no juega tanto?", pidiéndole que marque la opción verde o roja para "sí" o "no".

El video transcurre de la misma forma, añadiendo preguntas que van desde "¿es porque tu maravilloso novio ha hecho algo mal sin querer?", a lo que entrega tres respuestas: "no darme atención", "hablar con otras mujeres" y "ser Leo y hombre".

Con todos esos antecedentes, el hombre prosigue, intentando "convencer" a su novia de perdonarlo, diciéndole que "te doy tu espacio, te espero jugando a la play".

Redes sociales divididas

Como era de esperarse, el video se hizo rápidamente viral, aunque no por un supuesto romanticismo, sino porque el joven fue duramente criticado.

"A mí me mandan eso y no me vuelven a ver", mencionó una de las cibernautas, mientras que otra dijo que "hasta yo me enojé con él".

Por otro lado, hubo otros que simpatizaron con Alex y le recomendaron "llamarla y decirle cosas bonitas. Aunque te diga cualquier cosa, trátala bien".