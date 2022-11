Quieren pagar 20 mil euros a quienes se casen por la iglesia en Italia: ¿Cuáles son los motivos?

A poco más de un mes de la elección de la nueva primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien trajo a un partido de ultraderecha al poder de ese país, diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley enfocado en las parejas que quieran casarse por la iglesia.

Los parlamentarios del partido La Liga buscan que se otorguen ayudas de hasta 20.000 euros para las parejas menores de 35 años que se casen por el rito católico, ante el crecimiento de las uniones civiles.

En concreto, sería una reducción de impuestos de hasta 20.000 euros "para gastos documentados relacionados con la celebración de una boda religiosa, como invitaciones, decoración floral, ropa de los novios, servicio de catering, de peluquería y de fotografía".

De acuerdo a lo que informa TN, la iniciativa fue presentada por cinco diputados de La Liga, que integran la coalición de gobierno junto a Hermanos de Italia, de Meloni, y Forza Italia, de Silvio Berlusconi.

Según explican en el documento, “el gasto para el Estado se cuantifica en 120 millones para 2023, 90 millones para 2024 y 85 millones para 2025″.

“Las razones que alejan a las parejas jóvenes del altar y que las llevan a plantear exclusivamente el matrimonio civil son muchas y de diversa índole. En primer lugar, el matrimonio civil es en sí mismo una celebración menos onerosa que el matrimonio religioso”, añaden.

Es por eso que aseguran que “la elección no estaría ligada únicamente a la fe de los esposos, al reconocimiento mutuo y la pertenencia a la Iglesia católica, sino al problema de los gastos de una ceremonia religiosa”.

Para ser benefiados con esta eventual ley, entre los requisitos está que “los novios deben tener menos de 35 años, deben haber declarado no ingresos superiores a 23 mil euros, deben tener ciudadanía italiana durante al menos diez años y casarse en Italia y por la Iglesia".

Carlo Calenda, líder de Acción, partido opositor al gobierno, escribió en su cuenta de Twitter que "más allá de la probable inconstitucionalidad, se confirma que la Liga de (Matteo) Salvini está literalmente fuera de control”.

Por su parte, Benedetto Della Vedova, secretario de +Europa, también de oposición, comentó que "un beneficio reservado para hombres y mujeres italianos durante al menos diez años, que han elegido el matrimonio religioso, obviamente heterosexual. Una perla del analfabetismo constitucional, mejor que el mismísimo impuesto fascista al celibato”.

La Lega propone la detrazione delle spese sostenute per i matrimoni in Chiesa. Il beneficio andrebbe riservato a italiane e italiani da almeno dieci anni e che scelgono il matrimonio religioso, ovviamente rigorosamente etero: una perla di reazionario analfabetismo costituzionale

En tanto, Enrico Borghi, del Partido Demócrata (PD), aseveró que "a la Liga Norte, que quiere dar 20.000 euros de dinero público solo a los que se casan por la iglesia, me gustaría revelarle un secreto que me enseñó un sacerdote: el Estado es laico”.

Ai leghisti che vogliono regalare 20mila € di soldi pubblici solo a chi si sposa in chiesa, vorrei svelare un segreto (insegnatomi da un prete) : LO STATO È LAICO. Chi crede in certi valori, non ha bisogno per testimoniarli della mancia corroborante:roba da mercanti del Tempio