El particular "meme" publicado por Elon Musk en plena crisis de Twitter y que provocó diversas reacciones

A raíz de la crisis interna que vive Twitter en últimos días por el despido de trabajadores por parte de Elon Musk, y la renuncia masiva de otros, un clima de incertidumbre se vivió este viernes, particularmente, entre los cibernautas.

Esto se suma a la exigencia del empresario multimillonario y CEO de Twitter, quien solicitó jornadas laborales sin pausas. En este sentido, y ante el temor por un eventual cierre de la plataforma, han surgido diversos hashtags, como por ejemplo, #RipTwitter y #TwitterDown, los cuales se han repetido en varias regiones del mundo.

Cabe mencionar que, según han reportado medios internacionales, quienes decidieron abandonar la empresa serían, incluso, personas encargadas de áreas sensibles.

En medio de este tenso momento que vive Twitter y sus usuarios, Elon Musk se dio el tiempo de compartir diversas publicaciones, las cuales generaron reacciones en la red.

En primera instancia, el magnate compartió un emoji que, al parecer, simula una bandera pirata, y que reunió más de 400 mil "Me Gusta".

No obstante, pocos minutos más tarde, publicó un conocido "meme" del personaje de "Barry Allen", de la serie Flash, interpretado por Grant Gustin, en que se puede ver al superhéroe al costado de la lápida de Oliver Queen, de la serie Arrow, y haciendo un gesto hacia cámara.

En este caso, Elon Musk editó la fotografía e interpuso el logo de Twitter en el rostro de Flash y en la lápida de Arrow, que muchos entendieron como un gesto irónico ante la crisis que vive la plataforma.

De ahí en adelante, el fundador de SpaceX publicó otras imágenes y escribió un tuit preguntando: "¿Qué debería hacer Twitter a continuación?".

Por último, en horas de esta tarde, comunicó, entre otras cosas, que "los tuits negativos/de odio se reducirán al máximo y se desmonetizarán, por lo que no habrá anuncios ni otros ingresos para Twitter".

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.



Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.



You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.