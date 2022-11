Periodista asegura que intentaron sobornar a jugadores de Ecuador para perder en partido inaugural del Mundial

Todavía no comienza el Mundial de Catar 2022 y las polémicas que han surgido ni siquiera están relacionadas con lo deportivo, sino con lo extrafutbolístico. Una de las últimas es la negación de supuestos "falsos aficionados" en el país asiático, los que estarían ahí para animar el inicio de una enrarecida cita mundialera.

Ahora, la controversia es protagonizada por la Selección de Fútbol anfitriona del Mundial, pues surgió la acusación de un presunto soborno a jugadores de Ecuador para que se dejaran perder en el primer partido, el cual está calendarizado para el domingo 20 de noviembre.

El rumor fue presentado por un periodista que, en los últimos días, ha realizado varias críticas sobre el actuar de los organizadores, poniendo en duda el supuesto "Fair Play" o "Juego Limpio" que pregona la FIFA.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista Amjad Taha entregó en exclusiva lo que sería una fuerte polémica para Catar. Según lo publicado, él asegura que "Catar sobornó a ocho jugadores ecuatorianos con $7,4 millones (de dólares) para perder el primer partido".

El trato habría sido con casi la totalidad de la oncena de la Selección Ecuatoriana y consistiría en perder por 1 a 0, con un gol que se anotaría en el segundo tiempo de aquel partido.

"Cinco expertos cataríes y de Ecuador confirmaron esto. Esperamos que sea falso. Esperamos que compartir esto afecte el resultado. El mundo debería oponerse a la corrupción de la FIFA", dijo el comunicador.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022