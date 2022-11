¿Recuerdas estos personajes de Los Simpson? La oscura tragedia detrás de su desaparición de la serie

16 nov. 2022 - 16:00 hrs.

Los fanáticos de "Los Simpson" seguramente recuerdan a los personajes Lionel Hutz y Troy McClure, los que repentinamente dejaron de aparecer en la famosa serie. El primero era un abogado poco eficiente, pero carismático; mientras que el segundo era un galán de televisión.

De izquierda a derecha, los personajes Troy McClure y Lionel Hutz.

La razón detrás de su discontinuidad en la producción televisiva es una tragedia que enlutó al mundo del espectáculo en Estados Unidos y al mundo entero, pues el actor que los interpretaba con su voz fue brutalmente asesinado por su esposa, justo cuando estaba en la cúspide de su carrera.

Se trata de Phil Hartman, un prometedor humorista e imitador canadiense que fue parte del programa "Saturday Night Live" y que además tuvo roles secundarios en varias películas, siendo una de las más recordadas "El regalo prometido", protagonizada por Arnold Schwarzenegger.

Su talento humorístico fue como una escuela para los actuales actores de Hollywood que se dedican a ese tipo de cine. En "Saturday Night Live" compartió escena con Adam Sandler, Rob Schneider, David Spade y Chris Rock, por mencionar algunos reconocidos nombres.

Ese programa televisivo, que sigue transmitiéndose en la actualidad, no solo le valió el reconocimiento por parte de la audiencia estadounidense, sino también la obtención de un Premio Emmy como "mejor guionista" en la década de los '90.

"Tengo un avión, tengo un barco, tengo una gran casa, tengo una gran familia", dijo en una entrevista con el director de cine Joe Dante, con una arrogancia que en cualquier otro habría provocado rechazo, pero en él era admirable.

Cuando la vida parecía sonreírle devuelta, tres disparos apagaron su alegría y con ello firmó la muerte de sus más carismáticos personajes y la de su prometedora carrera.

Su difícil matrimonio con Brynn Ohmdal

En 1987, Hartman contrajo su tercer matrimonio, esta vez con Brynn Ohmdal: una modelo de trajes de baño cuyo deseo era convertirse en actriz, a pesar de los constantes tropiezos que sufría en la industria. Como una especie de "borrón y cuenta nueva", la mujer cambió su nombre varias veces para conquistar el éxito, sin cosechar frutos.

Los amigos de Phil decían que cayó rendido a los pies de la joven, quien era nueve años menor que él. Tenía todo lo necesario para reconstruir su vida amorosa, después de dos nupcias que duraron poco tiempo.

Todo parecía de maravilla. El matrimonio tuvo dos hijos, pero tras el nacimiento del primer retoño surgieron los problemas. La anterior esposa del actor, Lisa Strain, les envió una carta a modo de felicitaciones, la cual fue respondida en duros términos por la modelo, en un documento que tenía cuatro hojas "llenas de la hostilidad más deleznable que se podría imaginar", contó la propia Lisa.

"Le pregunté con qué clase de persona se había casado y me respondió: 'Pues deberías ver la carta que quería enviarte originalmente'", recordó la expareja.

En la búsqueda y consolidación constante del éxito, Phil se dedicó a su carrera, prestando poca atención a las demandas de su mujer por su futuro laboral, a pesar de lo comprometido que estaba con su matrimonio.

"Cuando yo protestaba, me decía que me estaba interponiendo en su carrera, que él era así y que seguiría siéndolo. Él quería que su matrimonio con Brynn funcionase, pero a la vez no sabía renunciar a su hábito de distanciarse de la mujer que más le necesitaba", rememoró Lisa.

La inseguridad de Brynn

Tras las incesantes peticiones de su mujer, el marido incluso escribió y produjo una serie para que fuera protagonizada por ambos, pero el proyecto fue cancelado. Sin embargo, Hartman consiguió el papel para la telecomedia "Newsradio", lo que fue otro impulso para su exitosa carrera, pero otro motivo de frustración para Ohmdal.

La inseguridad de la mujer aumentó, a tal punto de que comenzó a someterse a operaciones quirúrgicas. Según cuenta la mujer que cuidaba a los hijos del matrimonio, lo hizo supuestamente porque Phil le insistía en que su rostro era demasiado redondo. Adicionalmente, generó una dependencia alcohólica y a la cocaína, y un difícil manejo de sus emociones.

Las discusiones en el hogar fueron incrementando su intensidad y eran cada vez más recurrentes. Él se refugiaba con los viajes fuera de la ciudad y en la marihuana, mientras que ella profundizaba sus males. Intentaron solucionar sus conflictos mediante terapias tradicionales y alternativas, pero en mayo de 1998 todo cambió.

La última noche de Hartman

El 27 de mayo de 1998, Brynn cenó con su amiga y productora de televisión, Christine Zander. El consumo de alcohol y antidepresivos empeoró su situación, lo que para Hartman fue motivo para amenazarla con solicitarle el divorcio.

El abogado y amigo de Phil, Steven Small, comentó que "ella quería conseguir su atención y sobreactuaba las discusiones, él simplemente se retiraba y se iba a acostar (...) Tenían un patrón: discutían por la noche, luego él se iba a dormir y al día siguiente todo volvía a estar bien".

Según la investigación del caso en aquel año, la disputa se escuchó en todo el barrio, debido a los vociferantes gritos. Cerca de las dos de la madrugada del 28 de mayo, mientras él dormía, ella comenzó a deambular por la casa tras un mayor consumo de antidepresivos.

El matrimonio guardaba armas en la casa, compradas a modo de seguridad. Brynn cogió una de ellas e ingresó hasta la habitación de Phil para darle tres tiros: uno en la cabeza, otro en el cuello y el tercero en el brazo. Muerte instantánea.

Después de cometer el crimen, la mujer fue hasta la casa de Ron Douglas, su amigo. Pese a admitir el asesinato, Brynn estaba tan drogada que no le creyeron y fue enviada a una habitación para que descansara. Sin embargo, cuando Ron revisó su cartera, vio que en su interior estaba el arma homicida.

Cuando logró despertarla, cada uno en su vehículo llegaron hasta la casa de los Hartman. Douglas confirmó lo que temía y a las 06:20 horas de ese jueves 28 de mayo llamó a la policía. Los funcionarios dedicaron su atención a los pequeños hijos, quienes confundieron los tiros con portazos.

Cuando Ohmdal se dio cuenta de la magnitud de lo ocurrido, tomó otra arma y se encerró en su habitación. Recostándose junto al cuerpo de su marido, se disparó a la altura de sus ojos, cerrando el último capítulo de su vida.

Sus cuerpos fueron cremados y sus cenizas esparcidas en la Isla Catalina, en República Dominicana. ¿Un hecho insólito? El asesinato y el posterior suicidio ocurrió tres días después de que Brynn reservara una sesión en un centro de spa, con la intención de recuperar su matrimonio.

El adiós a "Los Simpson"

Tras el crimen, los personajes Lionel Hutz y Troy McClure, a quienes Phil les dio su voz, no han vuelto a aparecer en "Los Simpson", a modo de homenaje al actor; honores que fueron televisados mediante una imagen con el rostro de ambas figuras.