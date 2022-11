Tuvo dolores de cabeza por 3 años hasta que sufrió una caída y le dieron un grave diagnóstico: "Ha sido una pesadilla"

11 nov. 2022 - 14:00 hrs.

Los dolores de cabeza pueden ser bastante comunes, pero normalmente solo se les toma mayor importancia hasta que se vuelven invalidantes.

Alex Stangoe, un hombre de 37 años del Reino Unido, tenía dolores de cabeza desde 2017 y, pese a haber acudido al médico, los exámenes mostraron que no tenía nada.

Luego, en el año 2020, tras tropezarse durante una caminata, acudió a un centro de salud porque pensó que tenía una lesión en el cuello, sin embargo, le detectaron un cáncer incurable. El diagnóstico, de este padre una niña de 6 años, fue un mieloma, cáncer de médula ósea.

"Ha sido una pesadilla"

Pese a que el pronóstico de esta enfermedad no es alentador, el hombre está decidido en seguir luchando para permanecer la mayor cantidad de tiempo posible junto a Mirren, su hija de 6 años, y su pareja, Ruth Armstrong.

"Ha sido una pesadilla. Lo más difícil es que un día no estaré aquí, y me preocupa cómo se llevarán Ruth y mi hija Mirren, me molesto mucho al pensar en eso", explicó Stangoe a Glasgow Times.

Respecto a cómo se enteró del diagnóstico, detalló que "cuando me caí y supe que me había hecho algo de daño, sentí un hormigueo desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Fui a hacerme un escáner para ver si tenía el cuello roto, pero encontraron una masa, no podía creerlo".

"Podría haber tenido tres años más de tratamiento"

Una vez que la biopsia permitió descubrir el cáncer, se realizó una comparación con los exámenes que Alex se había realizado en 2017 y se detectó que padecía la enfermedad desde hace tres años, pero en los primeros chequeos no se había podido detectar debido a que la masa era más pequeña.

"La masa era muy pequeña la primera vez, pero si se hubiera encontrado, podría haber tenido tres años más de tratamiento", se sinceró Alex, a quien le "mata" pensar que se pudo haber enterado del cáncer años antes.

Sobre el pronóstico, indica que "no hay cura para mi cáncer, pero podría haberme dado una mejor oportunidad de mantenerlo a raya con un tratamiento con células madre", reflexionó en la entrevista.