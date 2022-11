Diseñan casco de realidad virtual capaz de matar al usuario en la vida real si pierde en el videojuego

Palmer Luckey, empresario y creador del visor de realidad virtual de Oculus, publicó en su blog un mensaje que inquietó a más de algún usuario fanático de los videojuegos.

"Si mueres en el juego, mueres en la vida real", era la misteriosa frase, que finalmente está relacionada con su nueva creación: un casco de realidad virtual capaz de matar al usuario en la vida real si es que llega a morir en el videojuego, informa La Vanguardia.

La noticia cautivó a los cibernautas, que inmediatamente comenzaron a preguntarse cómo esto era posible. Y todo tiene una explicación, ya que este aparato funcionaría con tres potentes explosivos que aparecerían al final de la partida, y que serían capaces de "destruir instantáneamente el cerebro del usuario".

El fundador de Oculus, que tiene 30 años, fue enfático en señalar que todo esto tiene una explicación que va más allá de disfrutar de un simple videojuego: "La idea de vincular tu vida real a tu avatar virtual siempre me ha fascinado", sostuvo.

"Instantáneamente, elevas la apuesta al máximo nivel y obligas a las personas a repensar fundamentalmente cómo interactuar en el mundo virtual y con los jugadores que hay dentro de él", expresó.

Respecto a este avance, Luckey aclaró que "esta es un área de la mecánica de los videojuegos que nunca se ha explorado".

"This might be a game, but it is not something you play."



