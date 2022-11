Buscó sus síntomas en Google y descubrió que tenía un tumor: Semanas más tarde los doctores lo confirmaron

05 nov. 2022 - 10:18 hrs.

¿Qué pasó?

La joven británica, Bridie Wilson, estudiante de enfermería de 22 años, comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y al visitar a un médico se le dijo que se debía a un cuadro de estrés. Sin embargo, no contenta con el diagnóstico, decidió buscar sus síntomas en Google y descubrió que tenía un tumor.

Se autodiagnosticó gracias a Google

En abril pasado, Wilson comenzó a sufrir los primeros dolores de cabeza, por lo que decidió asistir a una cita con su médico de cabecera, quien le dijo que probablemente esto se debía a algún cuadro de estrés o ansiedad.

Sin embargo, con el paso del tiempo los dolores de cabeza comenzaron a empeorar, y estos se sumaron a síntomas de mareos y experimentó una torpeza inusual.

Debido a que estas molestias persistieron, en agosto la joven comenzó a investigar sus síntomas en Google y se convenció de que tenía un tumor.

Al respecto, le comentó al medio Liverpool Echo que le dijo a su "madre y Harry (su pareja) que tenía un tumor cerebral. Ellos le respondieron 'no seas tonta, es solo estrés'. Sin embargo, yo no sabía que en realidad tenía razón en ese momento".

El tumor, finalmente, le fue diagnóstico el 17 de septiembre, después de que la estudiante de enfermería fuera llevada de urgencia al hospital porque se sentía particularmente mareada.

"El sábado 17 de septiembre me desperté con mi compañero Harry, me senté y la habitación daba vueltas a mi alrededor. Me puse de pie y tuve que volver a sentarme en el suelo mientras la habitación daba vueltas a mi alrededor. Era muy reacia a ir al hospital porque quería tener un buen fin de semana", contó al medio citado.

La operación fue exitosa

Tras su diagnóstico, debió ser internada durante cuatro días. Después fue transferida a pabellón para ser sometida a una operación de 11 horas para extirpar el tumor en su cerebro.

La intervención fue exitosa, dejando solo aproximadamente 2 mm de tumor y el lecho tumoral. "Hubo tantos riesgos asociados con eso y siempre piensas 'voy a recuperarme', pero tuve mucha suerte y fue una operación exitosa", detalló Bridie al medio citado.

"Estaba encantada de estar en casa donde podría continuar con mi recuperación. Una punción lumbar mostró que no hay evidencia de cáncer en mi líquido cefalorraquídeo o columna vertebral, lo que significa que soy elegible para someterme a una radioterapia con haz de protones", agregó.

Finalmente, señaló que "estamos esperando algunos otros tratamientos antes de comenzar mi radioterapia, es un tratamiento curativo, así que espero tener suerte de poder vivir mi vida y envejecer".