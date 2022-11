"Llegó un día todo ensangrentado": Habla madre que golpeó a compañero de su hijo por presunto bullying

04 nov. 2022 - 10:00 hrs.

"Mi hijo iba a explotar o iba a ser lastimado", manifestó la madre de un joven estudiante que habría sido víctima de bullying en un colegio ubicado en la ciudad de General Roca, en Río Negro, Argentina.

La mujer ingresó repentinamente al salón de clases del establecimiento, acompañado de su hijo, para enfrentar al alumno que, al parecer, lo había estado molestando. En ese instante, al identificarlo, llegó hasta él, lo encaró y lo golpeó.

La situación provocó que otros estudiantes tuvieran que interceder para separar a la mujer y al alumno, hecho que quedó grabado y que se volvió viral durante esta semana.

"La situación me desbordó"

Tras su violento actuar, la madre de la presunta víctima, llamada Benjamín, afirmó que "voy a pedir disculpas como corresponde al alumno y a la familia del muchacho".

"La situación me desbordó emocionalmente, no justifico mi accionar. Es una situación que se podría haber evitado hace mucho tiempo. Esto no es nuevo", sostuvo.

En tanto, explicó que lo que realmente le molestó fue que ya se había presentado con anterioridad en el colegio para denunciar un presunto acoso y bullying contra su hijo, pero que no hubo mayor respuesta por parte de las autoridades del recinto, informa Crónica.

"Me dijeron que no podían intervenir"

A raíz de lo anterior, la madre del estudiante indicó que "mi hijo iba a explotar o iba a ser lastimado. A él le pegaron entre cuatro compañeros de cuarto año. Llegó un día a casa todo ensangrentado".

"Esto se lo comuniqué a las autoridades de la escuela y nunca me dieron respuesta. Me dijeron que no podían intervenir porque eran menores", expresó.

Cabe señalar que otra versión sostiene que el alumno no habría sido víctima de bullying y que, además, ya tenía antecedentes por agresiones contra dos cuidadores al interior del aula en solo dos semanas.