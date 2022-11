"Para las chicas que salieron corriendo...": El descargo de garzona por grupo de mujeres que no pagaron la cuenta

02 nov. 2022 - 05:00 hrs.

Jessica Guevara, una joven de California, Estados Unidos, es garzona en un restaurante de dicha ciudad. Sin embargo, tuvo un amargo momento cuando un grupo de mujeres se fue sin pagar del local.

Fue a través de TikTok que realizó el descargo, registro que acumuló más de 6 millones de reproducciones y miles de comentarios apoyando su causa, aunque otros también criticándola.

"Dejaste tus anteojos"

"Espero que estos sean los 125 dólares", tituló el video, donde mostraba evidentemente enojada lo sucedido con el grupo de comensales y la suma total de la cuenta.

En el video, da a conocer que a una de las jóvenes se le quedaron los lentes ópticos, por lo que menciona que "para las chicas que salieron corriendo sin pagar: dejaste tus anteojos" y posteriormente, los pisotea.

"Solo intento ahorrar"

Posteriormente, la mujer salió aclarando que se trataba de un antiguo video que decidió subir a las redes sociales con el fin de "transparentar" lo que sucedía usualmente en los restaurantes.

Asimismo, explicó que "la razón por la que me enojé fue porque este grupo de chicas pidió comidas y bebidas que me esforcé en servir y debían más de 125 dólares que consumieron y no pagaron. Ese dinero salió de mi billetera".

Pese a que es ilegal en California que esos gastos salgan de los fondos del trabajador, igualmente Jessica debió aportar de su billetera para la deuda.

"Mi gerente constantemente me advertía que las cuentas sin pagar saldrían de mi bolsillo y eso fue lo que pasó. Así que no, no estaba molesta por no haber recibido propina, ni estaba vengándome con el restaurante. Solo intento ahorrar para mi alquiler", concluyó.