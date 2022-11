"Toma el auto y déjanos ir": Niña presencia cómo le roban el auto a su madre y es secuestrada con su hermanito

01 nov. 2022 - 23:15 hrs.

Nyla Prentiss es una niña de apenas 9 años y que vivió minutos de terror junto a su hermano menor, llamado King. Cuando iban en el auto junto a su madre, un delincuente los abordó y les quitó el vehículo, sin percatarse de que los niños iban en los asientos de atrás.

¿Cómo fueron los hechos?

Según recoge Fox 5 Vegas, Karen Quinn llevaba a sus dos hijos, Nyla y King, de paseo cuando se detuvo de pronto en un cajero automático en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

La mujer dejó a sus hijos en el vehículo y fue en ese momento que el delincuente, identificado como Mario Estrada de 38 años, los abordó y puso en marcha el auto para robarlo.

En ese momento, cuando el sujeto arranca con sus pequeños, la madre intenta con desesperación seguirlos, aunque el hombre rápidamente acelera, perdiéndola de vista.

"Déjenos salir"

El antisocial se percató de la presencia de los niños únicamente porque Nyla comenzó a suplicarle que los dejara ir y que tomara el auto.

"Yo estaba como, 'por favor, señor, déjenos salir del auto", decía la niña al medio anteriormente mencionado, mientras intentaba proteger a su hermano King, de apenas 11 meses de edad.

Asimismo, rogaba por su vida e intentaba convencer al delincuente que los dejara ir: "No tengo nada que ver con esto, por favor toma el auto y déjanos ir".

"Fuera"

En tanto, Nyla cuenta que "no quería ponerle las manos encima porque conducía rápido y no quería morir. Luego se dio la vuelta y se fue hacia el otro lado", momento en que aminoró la marcha.

Fue así como el delincuente decidió dejarlos ir y con un enfático "fuera" los echó a los dos niños: "Lo único que me preocupaba era mi hermano pequeño. Entonces, traté de agarrar mis zapatos, y él no me dejó".

Ambos pudieron salir sanos y salvos, corriendo hasta la estación donde aún aguardaba su madre, reencontrándose tras el traumático hecho.

Respecto a Mario Estrada, el hombre fue perseguido por la policía, colisionando tras unos minutos de persecución policial. El auto fue recuperado y el hombre encarcelado.