Condenan a cadena perpetua a caníbal que pactó una cita con un hombre en Grindr y lo asesinó

Un hombre de Michigan, Estados Unidos, que reconoció haber matado a otro y haber colgado el cuerpo mutilado de un techo, se enfrentará a la cadena perpetua sin libertad condicional después de que un juez dijera que fue un asesinato premeditado.

Mark Latunski, de 51 años, admitió el asesinato de Kevin Bacon, de 25, después de que ambos coordinaran una cita a través de la aplicación Grindr.

De acuerdo a la información de CBS, la policía dijo que Latunski admitió haber matado a Bacon, a quien había conocido a través de la plataforma de citas Grindr, y comer partes del cuerpo en Bennington, a 90 millas al noroeste de Detroit, según los documentos judiciales.

Kevin Bacon había sido reportado como desaparecido en la víspera de Navidad de 2019. En enero de 2020, su padre dijo que los detalles que rodean la muerte de su hijo "muestran que tenía un lado oscuro", pero que eso no representaba quién era.

"Los que conocían y querían a Kevin no conocían ese lado. Los que le conocían su lado bueno. Sabían que amaba y apreciaba a todos los que tocaba. Y tocó muchas vidas durante su corta vida", contó.

