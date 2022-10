"Descansa en paz": Muere Eclipse, la perrita que se hizo famosa por viajar sola en bus al parque

Eclipse, la perrita que se hizo viral por viajar diariamente en bus a un parque en Seattle, Estados Unidos, falleció. Así lo informó su dueño, Jeff Young, quien administraba la popular cuenta de Facebook de la canina.

De acuerdo a la publicación, Eclipse falleció mientras dormía el pasado viernes 14 de octubre. La causa de muerte, como se informó en publicaciones anteriores, fueron varios tumores cancerosos que se le habían detectado a la perrita de 10 años.

King Country Metro, la empresa de buses en donde viajaba Eclipse, utilizó su cuenta de Twitter para despedir a su destacada pasajera.

"Eclipse era una perrita muy dulce, famosa mundialmente, que viajaba en bus, y un verdadero ícono de Seattle. Nos trajiste alegría y felicidad y nos demostraste a todos que los buenos perros pueden viajar en bus", escribieron junto a una imagen que dice "Descansa en paz, Eclipse".

Eclipse was a super sweet, world-famous, bus riding dog and true Seattle icon.



You brought joy and happiness to everyone and showed us all that good dogs belong on the bus. pic.twitter.com/YhSFjNGU05