Comenzó con un poco de hinchazón y pensó que lo había picado un mosquito, pero tenía algo grave y debió ser operado

17 oct. 2022 - 20:00 hrs.

Una increíble historia fue la que vivió el español Alejandro Revaliente, joven tiktoker de Sevilla que comenzó a presentar una pequeña hinchazón en su rostro y lo atribuyó a la picadura de un mosquito, sin saber que se trataba de algo mucho más grave.

Le dieron un diagnóstico equivocado

Alejandro contó su experiencia a través de TikTok, señalando que en noviembre del 2021, un día se despertó con una notoria hinchazón en el labio y poco después se le comenzó a inflamar la mejilla.

En lugar de solamente dejarlo pasar, decidió visitar a un doctor para que le explicara a qué se debía la hinchazón en su rostro, sin embargo, el especialista le bajó el perfil y terminó entregándole un diagnóstico erróneo.

"Me fui al hospital a ver qué me pasaba porque se me empezó a hinchar el cachete. Volví a casa, me dijeron que un bicho me había picado y me había dado una reacción alérgica", explicó Alejandro.

Esa misma noche se comenzó a sentir peor y la hinchazón se le comenzó a subir al ojo, y ya para la mañana siguiente, tenía la mitad del rostro inflamado y no podía abrir su ojo derecho. "No podía abrir el ojo, tenía la cara muy hinchada y me dolía muchísimo", dijo.

A medida que pasaron los días, la hinchazón se le acrecentó aún más y se le "deformó la cara entera", hasta que en cierto momento le comenzó a salir pus en la encía, por lo que decidió visitar a un dentista.

Fue en este lugar en donde le dijeron que tenía un quiste que debía ser operado rápidamente por el peligro que podría conllevar, y por los estragos que estaba causándole en el rostro.

Finalmente, su operación fue un éxito y poco a poco la hinchazón comenzó a desaparecer de su cara. "A los días ya estaba bien y quedó todo en un susto", sentenció el joven.