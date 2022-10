Mujer asesina a su casera porque la iba a desalojar: ocultó cadáver en un refrigerador y envío mensajes en su nombre

16 oct. 2022 - 07:00 hrs.

Frances Walker, de 69 años, decidió terminar con todos los problemas que una de sus inquilinas, Sandra Kolalou, de 36 años, causaba a sus vecinos y su propiedad. Por ello, decidió desalojarla colocando un aviso en la puerta de la vivienda, ubicada de la calle Washtenaw de Chicago, Estados Unidos.

Cuando Sandra se enteró de sus planes, la confrontó y los gritos alertaron a los habitantes de la comunidad West Ridge. Según los vecinos, entre la noche del domingo 9 y la madrugada del lunes 10 de octubre, las mujeres discutieron hasta que de pronto hubo silencio.

Entonces, los ruidos eran otros: "se escuchaban ruido de muebles moviéndose, ruidos como rascaduras y pasos que parecían de una sola persona", reseña Univisión. Las sospechas de que algo malo pasó dentro de la casa eran cada vez mayores.

Confirmaron que Frances Walker estaba en peligro cuando recibieron inusuales mensajes de su teléfono móvil. Decían que Sandra Kolalou se haría cargo de sus mascotas y que de ahora en adelante los demás inquilinos debían entregarle a ella sus llaves.

La inquilina desmembró el cadáver y contrató una grúa para ocultar pruebas

La Policía de West Ridge acudió a la llamada de los vecinos y encontró a Sandra con una bolsa negra en las manos, justo cuando iba a subir a una grúa que contrató para desechar las pruebas de su crimen. La dejaron ir y fue hasta cuando amenazó con un cuchillo al conductor del vehículo, Antonio Coria, que decidieron detenerla.

En la habitación de Kolalou consiguieron el teléfono de Walker. Y tras la inspección consiguieron partes de su cuerpo escondido en el refrigerador de la vivienda. Ahora, la asesina enfrenta cargos por homicidio en primer grado, ocultar una muerte por homicidio y uso agravado de un arma letal, informó Telemundo.

"Ella era una muy buena persona y hay veces que cosas malas le pasan a gente buena. Nadie merece los que le pasó”, dijo el hermano de la víctima a medios locales. "Esto es horrible, esto no le debe suceder a nadie”, agregó su cuñada.