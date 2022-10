"Horrible e indignante": Detienen a hombre acusado de matar a cinco personas en tiroteo

Este jueves, un hombre mató a cinco personas, entre ellas un policía fuera de servicio, en un tiroteo en la ciudad estadounidense de Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, antes de ser capturado, anunciaron las autoridades locales.

El sospechoso, del que se desconocen de momento la identidad y las motivaciones, hirió además a varias personas, entre ellos un policía de la unidad canina cuya vida no corre peligro, indicó anteriormente la alcaldesa Mary-Ann Baldwin, al lamentar un "día triste y trágico".

Los primeros disparos se produjeron en un paseo peatonal de la urbe de casi 500 mil habitantes, capital del estado de Carolina del Norte.

The Raleigh Police Department is currently on the scene of an active shooting in the area of the Neuse River Greenway near Osprey Cove Drive and Bay Harbor Drive.



Residents in that area are advised to remain in their homes.