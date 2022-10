Descubre que su hija gana millones en Only Fans y renunció a su trabajo para vender su propio contenido

14 oct. 2022 - 00:14 hrs.

Evie Leana, en el intento de superar una ruptura amorosa, se unió a Only Fans, motivada tras descubrir que su hija ganaba millones en la plataforma de suscripción para adultos que ofrece contenido erótico.

Su hija, Tiahnee, abrió una cuenta en el año 2020, ganando así altas sumas de dinero al vender su propio contenido. Alentando a su madre, le dio consejos para ingresar a la plataforma y desde luego, tener el mismo éxito, consigna The Sun.

Fue así como en el primer mes ganó la cuantiosa suma de 6 mil dólares, cerca de 5 millones de pesos chilenos, siendo una "excelente forma de expresar mi lado sexual y divertirme".

Planea seguir en Only Fans

Asimismo, afirma que aunque no ganara dinero haciéndolo, igualmente lo haría, porque ya forma parte de su rutina y una forma de distracción para Evie junto a su hija. Sin embargo, no es algo que se dedicaría a largo plazo.

Y es que entre ambas, han recaudado más de 100 mil dólares con el contenido vendido a través de Internet, por lo que Tiahnne ha buscado la forma de convencer a su madre de continuar.

"Todavía tengo metas personales y laborales que no pienso abandonar", afirmó Evie, aunque su trabajo en Only Fans le ha permitido pasar más tiempo con sus hijos y estar presente en el hogar.

Finalmente, la madre dice que "la gente puede juzgarme, pero definitivamente he enseñado bien a mis hijas. Ella no está siguiendo mis pasos, yo estoy siguiendo los suyos. He educado a mis hijos y estoy a una edad en la que ahora me estoy centrando al 100% en mí y en los niños".

"Nunca he sido alguien que salga de fiesta o los deje solos. En realidad soy una muy buena madre, estoy aquí al final de todos los días besándolos y diciendo buenas noches", concluye.

Su hija lo hacía a escondidas

Tiahnne acababa de terminar el colegio cuando decidió abrir su cuenta de Only Fans, pese a que su madre no le había otorgado el permiso correspondiente.

Igualmente, con el apoyo de su novio, lo hizo realidad: "Abrí mi página unos meses después de haber cumplido los 18. Siempre he publicado fotos en bikini en Instagram y siempre me he tomado fotos sexys, así que pensé, ¿por qué no hago lo que amo y gano dinero por eso?".

Pese a la negativa de su madre, poco a poco se fue convenciendo de que la joven no corría peligro alguno y que tenía la "libertad de elegir", lo que considera un "pilar fundamental del feminismo".