"Escuchaba voces": Hombre estuvo cuatro días sin dormir y asesinó a cinco personas

13 oct. 2022 - 04:30 hrs.

James Douglas Drayton, de 24 años, confesó el asesinato de cinco personas, muertes que ocurrieron al interior de una casa de refugio, ubicada en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El hombre fue detenido el pasado lunes por la mañana en el estado de Georgia, a 200 kilómetros de la escena del crimen, sorprendido tras protagonizar un robo a mano armada.

"Escuchaba voces"

Cuando fue detenido, James afirmó haber asesinado a cinco personas después de haberse drogado con metanfetamina. Además, estuvo sin dormir durante cuatro días.

De acuerdo a Chuck Wright, oficial de la policía, dijo que "había estado escuchando voces. No estoy seguro de qué significa para él, pero se drogó con metanfetamina y estuvo despierto durante cuatro días. No había dormido en cuatro días, probablemente no estaba pensando".

Las víctimas fueron identificadas como Thomas Ellis Anderson (37), Adam Daniel Morley (32), Mark Allen Hewitt (59) y Christan Megael Rocha (19). La quinta persona fue hallada con vida, pero murió horas después en el hospital.

Respecto al asesinato, Wright detalló que este ocurrió al interior de un "refugio seguro" para el uso de drogas, afirma el medio local WYFF.

"No merecían lo que pasó"

Sobre el macabro hecho, Wright señaló que "este es el mayor asesinato que hemos tenido en el condado de Spartanburg" de lo que se tiene recuerdo.

"No me importa que fueran miembros de la iglesia o adictos a la heroína. Todos eran el hijo, el hermano, el amigo o el padre de alguna persona. Todos son hijos de Dios y no se merecían lo que les pasó", lamentó el oficial.

Pese a que Drayton colaboró con la investigación, enfrentará cargos por cinco asesinatos: "Que lo tengamos detenido, no ayuda en nada a las familias. Ellos aún no reciben justicia por sus seres queridos".