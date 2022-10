Joe Biden perdona a todos los convictos por posesión de marihuana: "Hoy comenzamos a corregir estos errores"

06 oct. 2022 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el perdón de todos los condenados por posesión de marihuana y cumplió una demanda de sus partidarios a un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

¿Qué dijo Joe Biden?

"Como he dicho antes, nadie debería estar en la cárcel solo por usar o poseer marihuana. Hoy, estoy tomando medidas para poner fin a nuestro enfoque fallido", comenzó señalando a través de su cuenta de Twitter, para luego exponer cinco puntos.

"Primero: perdono todos los delitos federales anteriores de simple posesión de marihuana. Hay miles de personas que fueron condenadas previamente por posesión simple y que, como resultado, se les puede negar empleo, vivienda u oportunidades educativas. Mi perdón quitará esta carga", anunció el Mandatario estadounidense.

En segundo lugar, pidió a los gobernadores que perdonen los delitos estatales simples de posesión de marihuana: "Así como nadie debería estar en una prisión federal únicamente por poseer marihuana, nadie debería estar en una cárcel local o prisión estatal por ese motivo tampoco”.

"Tercero: Clasificamos la marihuana al mismo nivel que la heroína, y más grave que el fentanilo. No tiene sentido. Estoy preguntando al secretario Xavier Becerra y al Fiscal General para iniciar el proceso de revisión de cómo se clasifica la marihuana en virtud de la ley federal", añadió Biden.

"También me gustaría señalar que a medida que cambian las regulaciones federales y estatales, todavía necesitamos limitaciones importantes sobre el tráfico, la comercialización y las ventas de marihuana a menores de edad”, explicó.

Finalmente, manifestó que "enviar a personas a la cárcel por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas, por una conducta que es legal en muchos estados. Eso es antes de abordar las claras disparidades raciales en torno al enjuiciamiento y la condena. Hoy, comenzamos a corregir estos errores”.

As I’ve said before, no one should be in jail just for using or possessing marijuana.



Today, I’m taking steps to end our failed approach. Allow me to lay them out. — President Biden (@POTUS) October 6, 2022

