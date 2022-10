"Queremos justicia": Crece indignación por actuar de la policía durante tragedia en partido de fútbol de Indonesia

El pasado 1 de octubre se vivió uno de los peores desastres en la historia del fútbol. Tras una serie de disturbios entre hinchas de dos equipos rivales, se desató una estampida que terminó con la vida de 125 personas en Indonesia.

La noche de aquel fatídico sábado, fanáticos enardecidos del equipo local Arema FC invadieron la cancha del estadio Kanjuruhan tras perder 3-2 ante sus archirrivales Persebaya Surabaya.

Esto generó la intervención de la policía, que comenzó a lanzar gas lacrimógeno a las graderías llenas de hinchas, que corrieron en masa a los pequeños portones, donde muchos de ellos fueron pisoteados y asfixiados.

Según informó DW, la policía califico el incidente como un motín, en el que murieron dos oficiales, sin embargo, los sobrevivientes acusan de ser responsables de dar muerte a numerosos espectadores, incluyendo niños.

"Uno de nuestros mensajes es que las autoridades investiguen esto a fondo. Queremos rendición de cuentas, ¿quién es responsable. Queremos justicia para nuestros aficionados caídos", señaló Andika, de 25 años al citado medio.

Durante este domingo, se celebró una vigilia afuera del estadio donde ocurrió la tragedia, para honrar a las víctimas. En las paredes del recinto se leen grafitis de enojo por lo sucedido.

"Mis hermanos murieron. Investiguen a fondo", dice uno de los mensajes, acompañado de un lazo negro y la fecha del incidente. En otro muro pintaron "TPSC", siglas de "todos los policías son cabrones".

Tribute to Malang from Jakarta



Today there is too much sad news about our brothers in Malang, our deepest condolences. I think it's enough for me to go to the stadium until football in this f country gets better. Humanity above everything. FTP ACAB pic.twitter.com/9qxXq2rQDX