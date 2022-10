"Me sentí defraudada": Descubrió que su pareja la dejaría y ella lo quemó con aceite caliente mientras dormía

02 oct. 2022 - 23:48 hrs.

En Apartadó, Colombia, una mujer agredió a su pareja con aceite caliente, luego de haber descubierto que el hombre pretendía terminar con ella. El sujeto acabó con quemaduras de segundo grado.

La mujer, identificada como Erica Valencia y el herido, José Rivas, compartían una relación desde hace poco más de dos años. Testigos afirman que habían episodios de violencia constantes.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Los hechos ocurrieron al interior de la vivienda de la pareja y de acuerdo a testigos, ambos habían protagonizado una fuerte pelea una noche, la que culminó cuando ambos fueron a dormir, consigna el Heraldo de México.

Sin embargo, durante la madrugada, mientras el hombre seguía durmiendo, la mujer se levantó y fue hasta la cocina, donde calentó aceite con la intención de lastimarlo.

Una vez el aceite alcanzó su punto máximo, la mujer se dirigió hasta la recámara y le lanzó el aceite en el rostro, despertándolo ante el ardor.

El hombre se levantó rápidamente y se dirigió hasta el baño, donde se encontró a su espalda con la mujer sosteniendo un cuchillo, dispuesta a continuar con las agresiones.

Con el rostro, cuello y brazos quemados, logró defenderse. Un vecino y también familiar de Erica, se percató de lo sucedido por los gritos de José, por lo que ingresó hasta la vivienda.

Aprovechando el descuido y la puerta abierta, es que el hombre pudo escapar del lugar, dirigiéndose rápidamente hasta el hospital más cercano, consigna el medio La Chiva de Urabá.

"Me sentí defraudada"

En el recinto hospitalario, el hombre fue consultado sobre el ataque, a lo que respondió que su pareja lo atacó luego de que le dijera que ya no quería vivir más con ella. Respecto al ataque, afirmó que "me hizo mucho daño, es un dolor intenso, un ardor, es lo peor que uno puede vivir".

Esta versión coincide con lo mencionado por la mujer, quien posteriormente fue entrevistada por la policía tras la denuncia de José: "Me sentí defraudada y me dio rabia, efectivamente calenté el aceite y se lo tiré en la cara. No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón. Si me llevan presa, está bien".

Asimismo, la joven aseguró que si bien el hombre era la víctima en esta ocasión, ella también fue blanco de agresiones y golpes por parte del sujeto.

Finalmente, afirmó que estaba embarazada de José, aunque aquello aún no ha sido comprobado por la policía o por el hospital.