"Le echó la culpa a su amigo imaginario": El estremecedor relato de la madre de la niña que mató a su hermano de 5 años

26 sept. 2022 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un impactante crimen conmocionó a Argentina. El pasado 19 de septiembre, una menor de 13 años apuñaló en reiteradas ocasiones a su hermanito de 5 años luego de tener una "crisis impulsiva" mientras ambos estaban solos en casa.

Aquel fatídico día, Roxana, la madre de los niños, se encontraba asistiendo a una escuela para adultos cuando recibió un mensaje de su hija. "Mamá, lo maté", decía el texto que la llevó a ir rápidamente a su residencia.

"Le echó la culpa a su amigo imaginario"

Al llegar, la mujer encontró al pequeño muerto y a la adolescente a su lado, sentada en una silla. "Mi hija no me quería abrir la puerta al principio. Cuando pude entrar, no puedo describir lo que vi", relató la mujer, según TN.

Asimismo, señaló que "jamás imaginé que mi hija podría hacer algo así. Busqué ayuda de todas las maneras. La llevé a psicólogos, psiquiatras, neurólogos". En este sentido, remarcó que ninguno de los especialistas a los que acudió le supo dar alguna solución.

"Además del inmenso dolor que siento, me pregunto por qué los especialistas no pudieron hacer más. Esto se podría haber evitado. Me decían que no podían medicar a mi hija porque no veían nada extraño, pero para mí todo era extraño", declaró.

Al respecto, detalló que su hija le había advertido que escuchaba unas "voces", un amigo imaginario. "Yo le respondía: 'Dale, ya tenés 13 años. Estás grande para eso'", recordó.

"¿Sabés lo que le dijo mi hija a la psiquiatra que la recibió en el hospital después de lo que hizo? Le echó la culpa a su amigo imaginario", reveló. Y luego añadió que “siempre le pedía por favor que no lastimara a su hermanito y que justo esa vez el amigo imaginario no estuvo para salvarlo".

Por el momento el caso está siendo investigado por las autoridades argentinas y la joven se encuentra internada en un hospital psiquiátrico bajo medicación.