Las impactantes fotos de un soldado ucraniano que sobrevivió al secuestro y tortura de fuerzas rusas

Luego de que Ucrania denunció que “muchos” de sus soldados fueron “brutalmente torturados” tras el anuncio de un canje de prisioneros de guerra con Rusia, unas fotos del antes y después de un soldado ucraniano que fue liberado de su cautiverio se han viralizado en redes sociales.

El motivo es el contraste entre ambas imagenes de Mykhailo Dianov, un músico y combatiente ucraniano que fue capturado cuando defendía la planta siderúrgica de Azovstal, el último bastión de la resistencia en Mariupol.

En la fotografía del después, se puede observar a un Dianov extremádamente escuálido, con los huesos de los brazos deformados y la cara hinchada.

Según lo que informa La Nación, más de 200 ucranianos fueron liberados por un intercambio de prisioneros con Rusia. Entre ellos están militares que resistieron semanas en la planta siderúrgica de Azovstal, en la ciudad portuaria de Mariupol, que fue capturada por el Ejército ruso en abril de este año.

Dianov, el sargento mayor de la 36° Brigada, ya se había hecho conocido en redes por una fotografía que lo mostraba con la mano herida.

En su cuenta oficial de Twitter, el Ministerio de Defensa ucraniano dijo “El soldado ucraniano Mykhailo Dianov se encuentra entre los afortunados: a diferencia de algunos de sus compañeros prisioneros de guerra, sobrevivió al cautiverio ruso. Así es como Rusia ‘se adhiere’ a los Convenios de Ginebra”.

“Así continúa Rusia el vergonzoso legado del nazismo”, cerró.

Ukrainian soldier Mykhailo Dianov is among the fortunate ones: in contrast with some of his fellow POWs, he survived russian captivity. This is how russia “adheres” to the Geneva Conventions. This is how russia continues the shameful legacy of Nazism. pic.twitter.com/cJpx7ZWQYo