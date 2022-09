Guardia real sufre descompensación y se desmaya mientras custodiaba velorio de la reina Isabel

Un guardia real se desmayó durante la capilla ardiente de la reina Isabel II, velorio que se está llevando a cabo en el Palacio de Westminster, donde todos los ciudadanos que lo deseen se pueden despedir de la monarca.

Según lo que informa Infobae, el guardia real que se encontraba cerca del féretro comenzó por balancearse, hasta que no aguantó más y cayó tendido sobre el piso de piedra, a pesar de que su compañero intentó sostenerlo sin abandonar su puesto.

Los espectadores que hacían cola para pasar cerca del ataúd en Westminster Hall quedaron sorprendidos con el hecho, mientras veían yacer el cuerpo del hombre en el piso.

A los pocos segundos, otros guardias acudieron en su ayuda. La transmisión de la ceremonia fue interrumpida durante varios minutos mientras le brindaban primeros auxilios al desmayado.

El video se hizo viral en las redes sociales y surgieron los debates entre los usuarios sobre los motivos de la descompensación del guardia.

El corresponsal de la familia real y editor en jefe de Royal Central, Charlie Proctor, informó en su cuenta en Twitter oficial que “el guardia está recibiendo atención médica".

"Mientras tanto, se llevó a cabo una rotación de la guardia y el público ahora puede continuar caminando junto a la reina”, finalizó.

