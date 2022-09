Joven fue rescatada por Bomberos tras quedar con un dedo atrapado en el botón del inodoro

12 sept. 2022 - 05:00 hrs.

Una joven de Neuquén, Argentina, vivió un insólito hecho en el baño de su casa. Luego de haber apretado el botón del inodoro para tirar el agua, su dedo quedó atrapado y debió ser rescatada por bomberos.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Según informa TN, este hecho ocurrió el pasado sábado. La joven presionó el botón, pero, sin esperarlo, su dedo quedó atascado.

Pese a que trató de zafar de muchas maneras, no lo consiguió. Por ello, fue ayudada por su familia, quienes incluso utilizaron lubricantes para liberarla.

Ante los fracasos por tratar de sacar el dedo de la joven, es que llamaron a Bomberos, quienes quitaron la tapa del baño.

En otro lugar y con más espacio, servicios de emergencia trabajaron en liberar el dedo de la mujer, retirándole los anillos.

Finalmente, se pudo quitar el botón de su dedo. Asimismo, informaron que no sufrió lesiones, pero su uña resultó lastimada.

Centenario Digital

"Me lo tuvieron que anestesiar"

Similar fue la historia de Selena Dachs Dante, quien a través de TikTok contó que su dedo quedó atrapado en el botón del inodoro, el cual ingresó doblado para no estropear sus uñas recién hechas.

"Cuando quise tirar la cadena se me quedó enganchado el dedo en el botón. Si lo saco me lo quiebro", decía en el video.

Por ello, llamaron a la policía, quienes no prestaron demasiada ayuda, ya que solamente se rieron y tomaron fotografías: "Me duele demasiado, no sabemos qué hacer" y fue el portero del edificio quien la socorrió, sacando la tapa del inodoro.

Posteriormente, fue llevada hasta un hospital: "Me lo tuvieron que anestesiar y arrancármelo (el botón). Por lo menos lo recuperamos".