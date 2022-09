Investigan presunto tiroteo en el mismo lugar donde hubo ataques con cuchillo el domingo en Canadá

La policía canadiense investiga este lunes un presunto tiroteo en la provincia de Saskatchewan, misma zona donde el día de ayer se produjeron ataques con cuchillo que dejaron 10 muertos.

La institución policial indicó que el episodio se habría generado en Lago Witchekan y advirtió que un número desconocido de sospechosos estaban armados, informa Reuters.

A raíz de lo anterior, la entidad llamó a que las personas buscaran refugio y, además, detalló que los presuntos autores circulaban por los alrededores.

"Varios sospechosos armados prófugos. Los sospechosos pueden estar en un Mustang rojo oscuro de mediados de la década de 2000", se comunicó desde la cuenta de Twitter de RCMP Saskatchewan.

En tanto, se recomendó que la gente no se acercara gente que considerara sospechosa y que, ante cualquier duda o información para aportar, se contactaran con el número de emergencias.

2/2 Instructions to public: Seek shelter/shelter in place. Do not leave secure location. Use caution allowing people into your home. DO NOT APPROACH suspicious persons. Do not pick up hitchhikers. Report suspicious persons, emergencies or info to 911.