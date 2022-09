10 muertos y 15 heridos graves tras ataques con cuchillo en Canadá: Sospechosos continúan sin ser detenidos

Una decena de personas fueron asesinadas este domingo en ataques con cuchillo en dos comunidades remotas de Canadá, informó la policía, que lanzó una persecución en tres provincias por dos sospechosos.

"Encontramos 10 individuos muertos... en la comunidad de James Smith Cree Nation y Weldon, Saskatchewan", declaró en rueda de prensa la subcomisaria de la Real Policía Montada de Canadá, Rhonda Blackmore.

"Varias víctimas adicionales resultaron heridas, 15 de las cuales fueron trasladadas a varios hospitales", agregó.

"Estamos buscando activamente a dos sospechosos... e investigando las varias escenas del crimen".

Los sospechosos fueron identificados como Damien Sanderson y Myles Sanderson, de 30 y 31 años, respectivamente, ambos de cabello negro y ojos marrones. Se cree que huyeron en un Nissan Rogue color negro, precisó Blackmore. Agentes policiales se desplegaron "a toda máquina" para capturarlos.

"Los ataques de hoy en Saskatchewan son horrorosos y desgarradores", reaccionó en Twitter el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.