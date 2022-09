"Cuando lo solté, me pellizcó bastante": Joven se perfora un aro en el párpado y sus seguidores quedan impactados

05 sept. 2022 - 14:15 hrs.

Los usuarios de TikTok nuevamente fueron testigos de un video viral. Esta vez fue protagonizado por una joven que se realizó una particular intervención en una delicada zona de su cuerpo, generando diversos comentarios.

En esta oportunidad, la usuaria, quien se apoda como "merdurh" en la plataforma, dejó consternados a gran parte de sus seguidores luego de la perforación de un aro que le hicieron en uno de los párpados.

Ante la curiosidad de los cibernautas, la joven no tuvo mayor problema que dar a conocer su experiencia y aclarar ciertos mitos sobre la sensación que tuvo en el proceso, informa Times Now News.

¿Qué dijo la joven?

En un comienzo, la usuaria detalló que "este es un anillo de bisagra, por lo que se cierra y se cierra así (procede a explicar). Es doloroso cambiarlo, lo admito".

Pese a aquello, aclaró que "lo abordé como creo que la mayoría de la gente aborda sus tatuajes: Quieren algo que se sienta como propio, que sea único para ellos, y por eso lo hice".

No obstante, dejó en claro que "no me dolió cuando lo perforé porque lo tenía apretado, pero cuando lo solté y traté de empujar, me pellizcó bastante".

La reacción de los usuarios

La explicación, sin embargo, no dejó muy conformes a los cibernautas, quienes aún no podían explicarse cómo decidió intervenirse esa zona tan delicada del cuerpo.

"Qué le pasa a la gente a veces, en serio", "¿cuál es el propósito?" y "eso no puede ser bueno para el ojo", fueron algunos de los comentarios expuestos en TikTok.

