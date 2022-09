"Ojalá me hubieran escuchado": Joven madre fue al médico con síntomas de cáncer y le descartaron la enfermedad

05 sept. 2022 - 10:09 hrs.

Amanda Crossley, de 32 años, fue al doctor tras presentar fuertes dolores en la zona de su estómago mientras estaba embarazada. Sin embargo, el médico que la atendió le dijo que lo más probable es que sus abdominales se estuvieran separando debido a las 20 semanas de embarazo.

Tras el nacimiento de su hija, la mujer tenía contemplado que el dolor desapareciera, pero aquello no ocurrió. Es más, todo lo contrario, empeoró. Esta situación la llevó a atenderse recurrentemente en el hospital y también a buscar sus síntomas en Internet.

La mujer, al no conocer su diagnóstico, se atendió con otro especialista que le realizó algunos exámenes que terminaron revelando que sus niveles de hierro eran bajos. Además, se sometió a una tomografía computarizada y una ecografía, informa Daily Mail.

El mal diagnóstico

Un día después de la respectiva tomografía, Amanda, que vive en el estado australiano de Queensland, recibió el llamado del doctor, quien le indicó que fuera a verlo lo antes posible para informarle que tenía cáncer de intestino en etapa 4.

A partir de allí, la paciente se sometió a una delicada operación, en la cual los doctores lograron extirparle un tercio de su intestino.

"Fue una cirugía mínimamente invasiva, pero tuvieron que hacer otra incisión porque la masa del tumor era demasiado grande para pasar por el primer orificio", manifestó.

Por ahora, Amanda se niega rotundamente a llamar "terminal" su cáncer en etapa 4 y está decidida a ganar esta batalla por sus hijas, afirmando que "tengo dos niñas pequeñas, venceré esto porque no tengo más remedio que vencerlo".

"Ojalá me hubieran escuchado"

Pese a la trágica noticia que recibió, la mujer aclaró que "realmente, en general, me gusta mi médico y creo que hace un buen trabajo. Ojalá me hubieran escuchado y no quiero que nadie más pase por esto".

Por último, lamentó no haber presionado ni exigido más pruebas a los especialistas cuando se percató que algo andaba mal.