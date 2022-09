"Me podría haber tocado": Dejó a su novia con la que estaba desde el colegio y ella ganó 70 millones en la lotería

04 sept. 2022 - 14:30 hrs.

Una lamentable historia protagonizó un joven galés, luego de que su exnovia ganara la lotería, solo meses después de haber terminado la relación.

Daniel White había estado con la joven desde que iban a la escuela, pero la dejó poco antes de que ella se hiciera millonaria. Ahora, sus amigos se burlan de él.

Novios desde niños

Daniel White, de 27 años, había estado con Courtney Davis desde su adolescencia. Ambos habían asistido al Monmouth Comprehensive School, en Reino Unido.

La hermana de Courtney había comprado el boleto de la suerte y habían acordado que, si ganaban el premio, lo repartirían entre la familia.

White decidió separarse de Davis solo unos meses antes de que ella ganara el premio consistente el 70 millones de euros, de acuerdo a la información recogida por TN.

“Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Diferentes intereses, otros amigos”, explicó el joven rugbier.

Los amigos de Daniel

“¿Cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?”, le preguntaron sus amigos a Daniel, luego de que la familia de su exnovia repartiera los 70 millones de euros.

“Todos mis compañeros me atacaban, lo primero que supe del premio fue que mi teléfono se volvió loco. Mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado”, contó.

“Simplemente, me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí” cerró el joven.