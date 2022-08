"Vi el video. Lloré. Es terrible": Padre de estudiante que murió ahogada mientras transmitía por Facebook

Los padres de Hellen Wendy Naybuto, de 23 años, la joven estudiante de enfermería que murió ahogada mientras transmitía en vivo por Facebook, intentan ahora conseguir apoyo para repatriar su cuerpo desde Toronto, Canadá, a Kenia, lugar de donde es nativa.

Los familiares dicen estar desconsolados. Hablaron con ella días antes de lo ocurrido y la notaron de muy buen ánimo. Jamás imaginaron vivir una tragedia como esta.

El rostro de Hellen se hizo viral en las redes sociales, luego de que perdiera la vida mientras compartía con sus seguidores en una transmisión en Facebook sobre cómo eran sus prácticas de natación.

"No saben cuánto la amo, pienso casarme": hombre creó a su novia de trapo y a sus dos hijos para no quedarse solo

En la grabación, la estudiante de enfermería aparece al inicio. Mientras sonríe saluda a sus seguidores y se sumerge en varias oportunidades en el agua. Luego empieza a alejarse hasta la parte más profunda. Los espectadores comenzaron a extrañarse y a preguntar qué pasaba.

Transcurridos unos segundos la joven lucha por mantenerse a flote hasta que desaparece de la toma. Su cuerpo fue a parar al fondo de la piscina.

El trágico hecho ocurrió en Collingwood, Ontario, la ciudad donde la chica estaba residenciada junto a su hermano. Ella tenía un trabajo de medio tiempo que combinaba con prácticas de natación.

Su padre, Nyabuto John Kiyondi, de 56 años, conversó con CNN y le dijo lo terrible que se sentía tras conocer la noticia. "Vi el video. Lloré. Es terrible", expresó al medio de comunicación y luego recordó la última vez que conversó con su hija.

Video: Kenyan Nurse Living In Canada, Hellen Wendy Nyabuto Drowns While Livestreaming Herself In Swimming Pool pic.twitter.com/DKVFED15eM