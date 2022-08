Partes de un avión se desprendieron en pleno vuelo y causaron pánico entre sus pasajeros

Un aterrador momento vivieron los pasajeros de un vuelo que se dirigía desde Seattle hasta San Diego, Estados Unidos, ya que mientras se encontraban en el aire pudieron ver cómo las partes de una de las turbinas del avión comenzaron a desprenderse.

A través de un registro captado por uno de los pasajeros, se puede observar que las partes que cubrían una de las turbinas de la aeronave se comienzan a separar, mientras el lado derecho del avión presenta vibraciones.

Tras percatarse de este incidente, los pilotos rápidamente debieron coordinar un aterrizaje de emergencia y regresar hasta el aeropuerto desde el cual despegaron.

Al respecto, el medio USA Today detalló que al momento del hecho, a bordo de la aeronave se encontraban 176 pasajeros, junto a seis miembros de la tripulación, quienes por fortuna no resultaron con heridas de ningún tipo.

La aerolínea involucrada señaló al medio citado que "los dos pilotos que operaron el vuelo tienen más de 32 años de experiencia de vuelo combinada. Ellos, junto con nuestros asistentes de vuelo, manejaron el incidente con tremenda profesionalidad y cuidado. También apreciamos enormemente la paciencia de nuestros invitados (clientes) durante este evento".

Por último, el mismo medio dio a conocer que el avión involucrado se mantiene fuera de servicio y que será revisado por un equipo de profesionales que determinarán la causa del desprendimiento de las partes.

An "unusual vibration" on a busy Alaska Airlines flight ended with a jet engine cover ripping off during an emergency landing at Seattle-Tacoma International Airport. #9News



